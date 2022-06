Die zufriedensten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wohnen in Skandinavien. In Finnland, Dänemark, Island, Schweden und Norwegen liegt die Quote der Zufriedenen bei zwei Dritteln oder mehr. In den Niederlanden sind es sogar drei Viertel. »Zusammenfassend kann man sagen, dass Europa großartig zum Leben ist – aber nicht zum Arbeiten. Während die europäischen Arbeitnehmenden mit ihrem Leben überdurchschnittlich zufrieden sind, sind sie gleichzeitig frustrierter mit der am Arbeitsplatz erlebten Führung und ihrem Arbeitsumfeld als der gesamte Rest der Welt«, so Marco Nink.