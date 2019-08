In Deutschland werden so viele im Ausland erworbene berufliche Abschlüsse vollständig oder zumindest teilweise anerkannt wie noch nie - vor allem in Gesundheitsberufen. 2018 wuchs die Zahl insgesamt um 20 Prozent auf 36.400, wie das Statistische Bundesamt mitteilte - seit Beginn der Ergebung im Jahr 2012 die höchste Zahl.

Am häufigsten wurden Anträge von Personen anerkannt, die ihre Ausbildung in Syrien abgeschlossen hatten. Hier lag die Zahl bei 4800. Dahinter folgen Bosnien und Herzegowina, Serbien und Polen.

Das käme vor allem dem Gesundheitswesen zugute, erklärten die Statistiker: "Die mit großem Abstand häufigsten Anerkennungen waren wie in den Vorjahren in medizinischen Gesundheitsberufen zu verzeichnen." Aus dieser Berufsgruppe stammten über 60 Prozent der Anerkennungen - insgesamt 22.300. Allein 10.400 Personen können künftig als Gesundheits- und Krankenpfleger arbeiten, 7200 Anträge dürfen als Ärzte tätig werden. Dahinter folgten Ingenieure, Lehrer und Erzieher.

"Qualifizierte Fachkräfte haben ein großes Interesse an einer Beschäftigung in Deutschland, das zeigen die neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts", sagte Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU). Insgesamt bearbeiteten deutsche Behörden im Jahr 2018 rund 50.500 Anerkennungsverfahren - das waren 15 Prozent mehr bearbeitete Anerkennungsverfahren als 2017.

Im Kampf gegen den drohenden Fachkräftemangel hatte die Bundesregierung 2012 die Anerkennung ausländischer Berufs- und Studienabschlüsse erleichtert: Seither haben Ausländer einen Rechtsanspruch auf Prüfung ihrer Qualifikation. Anfang Juni hat der Bundestag außerdem ein Gesetz zur Einwanderung von Fachkräften beschlossen. Demnach dürfen Nicht-EU-Ausländer künftig einwandern, sofern sie ein Jobangebot haben und die Sprache sprechen. Experten und Gewerkschaften äußerten sich skeptisch, ob durch die Maßnahmen künftig genug Fachkräfte nach Deutschland kommen.