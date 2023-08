Bei lediglich zwei Prozent der erwerbstätigen Elternpaare arbeitete die Mutter in Vollzeit und der Vater in Teilzeit. In den anderen Fällen hatten entweder beide einen Vollzeitjobs (27 Prozent) oder beide waren in Teilzeit tätig (5 Prozent).

Je jünger das Kind, desto seltener arbeitet die Mutter

Der Vater arbeitet, die Mutter kümmert sich um Kinder und Haushalt – dieses Modell gab es 2022 in 26 Prozent der Familien. 2005 waren es noch 34 Prozent gewesen. Allerdings gab es damals auch noch etwas mehr Paare, die das umgekehrte Modell lebten: Die Mutter arbeitet, der Vater nicht. 2005 traf dies auf fünf Prozent der Paare zu, 2022 nur noch auf drei Prozent.