Lieber Bernhard,

wenn die Emotionen über den Konferenztisch fliegen und die Kollegen einander nur noch anschreien, wird das Arbeitsumfeld zum Pulverfass. Niemand weiß, wann die brennende Lunte zur nächsten Detonation führt. Dennoch wird in vielen Unternehmen erst gehandelt, wenn Kollegen kündigen. Ich erkenne den Ernst der Lage und auch den Zwiespalt, in dem Sie sich befinden. Als Kollege möchten Sie vermitteln, aber wenn es ganz dumm läuft, könnten Sie sogar zwischen die Fronten geraten und dadurch neue Konflikte auslösen. Deshalb vorab die Warnung: Wenn Sie selbst in irgendeiner Form in den Konflikt involviert sind, können Sie kaum erfolgreich vermitteln. Wenn beide Seiten Ihnen aber vertrauen und nach Wegen aus dem Dauerstreit suchen wollen, haben Sie eine reelle Chance, in dieser Situation zu helfen.