An der Studie nahmen 90 Menschen teil. Alle erledigten im Labor realitätsnahe Büroaufgaben, dabei wurden ihre Mausbewegungen und Tastatureingaben und ihre Herzfrequenz aufgezeichnet. Einige blieben bei der Arbeit ungestört, andere durchliefen zusätzlich ein Bewerbungsgespräch oder bekamen ständig neue Chatnachrichten. Die Wissenschaftler nutzten maschinelles Lernen und befragten die Menschen nach ihrem Stressempfinden. »Wir waren überrascht, dass das Tipp- und Mausverhalten besser voraussagt, wie gestresst sich Probandinnen und Probanden fühlen, als die Herzfrequenz«, so die an der Studie mitwirkende Mathematikerin Mara Nägelin.