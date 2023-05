Die größten Engpässe tun sich in Energie- und Elektroberufen auf: Allein hier fehlen der IW-Studie zufolge 88.600 Fachkräfte. In den Berufen der Maschinen- und Fahrzeugtechnik wird die Lücke auf 56.600 beziffert, in den IT-Berufen auf 50.600. An vierter Stelle folgen die Bauberufe mit 40.000.