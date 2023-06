Plopp, pieeep, plopp – hier ein Chatfenster, da ein Summen: Büroarbeiter in Deutschland haben einer Studie zufolge das Gefühl, dass sie 30 Prozent ihrer Arbeitszeit verplempern. Im neuen »State of Work Report« des Chatanbieters Slack gaben die 2032 Befragten aus Deutschland an, dass sie im Schnitt 30 Prozent ihrer Arbeitszeit für Aufgaben verwenden würden, die »nicht direkt zu den Unternehmens-/Teamzielen« beitragen.