Knapp die Hälfte der deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist auf dem Sprung: In einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens Gallup gaben nur noch 55 Prozent der Befragten an, sie wollten in einem Jahr noch bei demselben Arbeitgeber sein. 2019 lag dieser Anteil noch bei fast 75 Prozent. In den ersten beiden Coronajahren ab 2020 sank er dann deutlich auf rund 60 Prozent.