Nach Jugendprotesten Südkorea kippt Plan für 69-Stunden-Woche

69 Stunden sollten Beschäftigte in Südkorea pro Woche arbeiten müssen, so will es Präsident Yoon Suk-yeol. Vor allem junge Menschen lehnten sich lautstark dagegen auf – und sorgen nun dafür, dass das Vorhaben scheitern könnte.