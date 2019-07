Lena hat neun Karten, auf jeder steht eine Ziffer. Drei Karten sind mit der Ziffer 2 beschriftet, drei weitere mit der 4 und die übrigen drei mit der Ziffer 8. Sie möchte diese Karten so an die neun Positionen auf dem Tisch legen, dass die Gleichung stimmt. Die Summe der drei dreistelligen Zahlen muss dann also 1554 sein.

Wie viele verschiedene Möglichkeiten hat sie dabei?

Hinweis: Die drei zu addierenden Zahlen sollen der Größe nach sortiert sein: In der obersten Zeile soll die kleinste der drei Zahlen stehen, darunter die nächstgrößere oder eine gleich große, darunter die größte oder eine gleich große.