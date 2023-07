Surat steht in wirtschaftlicher Konkurrenz zur mehr als doppelt so bevölkerungsreichen Megalopolis Mumbai. Laut Mahesh Gadhavi, Chef der neuen Diamantenbörse in Surat, soll der Megabau Tausenden von Angestellten das Pendeln nach Mumbai ersparen. Die Büroflächen sollen laut Gadhavi über ein Verlosungsverfahren bereits vor dem Bau vergeben worden sein.

Das Pentagon zu übertreffen war nicht das Ziel

Das Gebäude soll laut CNN rund 350 Millionen Euro gekostet haben und wurde vom indischen Architekturbüro Morphogenesis entworfen. Das Pentagon als größtes Bürogebäude der Welt zu übertreffen sei nicht Teil der Ausschreibung gewesen, so Börsenchef Gadhavi – das Ausmaß des Projekts habe sich am Bedarf orientiert.

Besonderes Augenmerk galt dabei dem Hitzeschutz. In Surat herrschen Durchschnittstemperaturen von rund 27 Grad Celsius, im wärmsten Monat Mai wird es über 30 Grad warm. Neun bewässerte Innenhöfe sollen für Kühlung und Begegnungsflächen im Freien sorgen und die Energiekosten niedrig halten; der Zentralkorridor soll einen kühlenden Luftzug durch das Gebäude leiten.