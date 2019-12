Trotz Konjunkturflaute Tariflöhne steigen um drei Prozent

Tarifbeschäftigte haben in diesem Jahr ein deutliches Plus auf dem Konto: Ihre Löhne steigen nach Berechnungen des gewerkschaftsnahen Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) um drei Prozent und liegen damit deutlich über der Inflationsrate. Der reale Lohnzuwachs beträgt trotz der Konjunkturflaute durchschnittlich 1,6 Prozent.

"Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung erweist sich die Tarifpolitik damit einmal mehr als ein wichtiger Stabilitätsanker", sagte Thorsten Schulten, Leiter des WSI.

Die durchschnittlichen Tariferhöhungen liegen 2019 konstant auf dem Wert des Vorjahres. Im Sommer hatte das WSI noch den größten Anstieg der Tariflöhne seit der Jahrtausendwende prognostiziert, ganze 3,2 Prozent Steigerung hatte das Institut der Hans-Böckler-Stiftung vorhergesagt. Dieser Wert wurde jedoch nicht erreicht.

Insgesamt erhalten laut der Stiftung 2019 etwa 20 Millionen Beschäftigte Tariferhöhungen. Für acht Millionen wurden demnach Neuabschlüsse getätigt, während etwa zwölf Millionen von den in den Vorjahren vereinbarten Tarifabschlüssen profitieren. Die Lohnzuwächse bei den Neuabschlüssen lagen mit 2,5 Prozent unter den vorher vereinbarten längerfristigen Abkommen von 3,3 Prozent.

In der kommenden Tarifrunde 2020 stünden zahlreiche wichtige Tarifauseinandersetzungen an, darunter in der Metall- und Elektroindustrie sowie im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen. Ver.di forderte zuletzt sechs Prozent mehr Lohn für Angestellte im öffentlichen Dienst. In der Metall- und Elektroindustrie handelte Ver.di im vergangenen Jahr hohe Lohnsteigerungen heraus. Der Arbeitgeberverband drohte anschließend mit dem Ende eines Flächentarifvertrags.