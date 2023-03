Mütter sind belasteter als Väter

Nicht nur gesundheitlich fühlen sich die Teilzeitkräfte besonders belastet. Auch andere Faktoren machen ihnen zu schaffen, wie die Studie zeigt. Knapp ein Drittel der Teilzeitkräfte gab an, sich durch die Arbeitssituation »ziemlich belastet« zu fühlen, weitere knapp 7 Prozent sogar »sehr«. Der größte Faktor war die psychische Belastung, die mehr als der Hälfte zusetzte; gut 40 Prozent klagten über Termindruck und Zeitmangel, ein gutes Drittel über Mehrarbeit und Überstunden. Die Vermutung liegt nahe, dass der Druck auch durch familiäre Belastung steigt. Die Teilzeitquote von Müttern liegt laut Statistischem Bundesamt (Destatis) fast zehnmal so hoch wie die von Vätern. Mütter jüngerer Kinder arbeiten in Deutschland doppelt so häufig in Teilzeit wie im EU-Durchschnitt.