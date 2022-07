Seit 2019 haben Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sogar unter bestimmten Voraussetzungen rechtlichen Anspruch auf weniger Arbeit: Die Brückenteilzeit ermöglicht es, nach spätestens fünf Jahren in Vollzeit zurückzukehren. »Das gibt allen Beteiligten Planungssicherheit«, so Axel Mengewein. Inzwischen gebe es kaum noch Gründe gegen die Teilzeit. Selbst der finanzielle Aspekt falle oft weniger in Gewicht als vorab befürchtet. »Ich möchte Angst nehmen, es ist oft einfacher als gedacht.«