Tesla zwingt Mitarbeiter ins Büro Das ist von gestern, Mister Fortschritt!

In einer E-Mail vom Dienstagabend forderte der Tesla-Chef seine Mitarbeitenden nun dazu auf, in ihre Büros zurückzukehren. Alternativlos. »Jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro verbringen«, schrieb er an seine Belegschaft. Wer das nicht bringe, müsse »Tesla verlassen«. Die Echtheit der Mail bestätigten Tesla-Insider bereits.

Wer das liest, muss sich fragen, ob so jemand wirklich als Vordenker für eine Gesellschaft taugt, die sensitiver im Umgang mit ihrer Erwerbsarbeit geworden ist. Die ihren Blick auf Arbeit verändert hat. Stetig, seit der Pandemie immer schneller. Nicht in jeder Branche ist es möglich, von überall aus seinen Job zu machen. Gerade Wissensarbeiter jedoch – Designer, Programmierer oder Journalisten etwa – haben gemerkt, was für ein großer Mehrwert es sein kann, so zu arbeiten, wie es einem persönlich an manchen Tagen am besten passt. Manchmal also im eigenen Garten, im Café oder im Ferienhaus mit Blick aufs Meer. Die Möglichkeit dazu ist ein Luxus in vielen Lebensbereichen. Berufs- und Familienleben lassen sich in vielen Fällen einfacher vereinen, Jobangebote auf der ganzen Welt werden interessant, Umwelt und Straßen dabei deutlich weniger belastet.