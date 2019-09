Start-up-Gründer über den Tod seines Sohns "Umarmt eure Kinder. Arbeitet nicht so lang."

Manchmal passieren Dinge, die Menschen abrupt aus ihrem beruflichen Alltag reißen und die Karriere und alles, was dazu gehört, plötzlich unwichtig erscheinen lassen. Für einen Vater und Start-up-Gründer aus den USA war der Tod seines Sohns ein solches Ereignis. J.R. Storment hat auf der Karriereplattform LinkedIn darüber einen Artikel veröffentlicht, der seither zahlreiche Menschen berührt und bewegt.

Der Unternehmer ruft in dem Post, den er in dieser Woche veröffentlichte, dazu auf, dem Beruf nicht zu viel Zeit zu widmen - und mehr davon mit der Familie zu verbringen.

"Vor acht Jahren, im selben Monat, habe ich Zwillingssöhne bekommen und Cloudability mitgegründet", beginnt Storment seinen Aufruf. Vor rund drei Monaten sei die Firma, die andere Unternehmen in Cloud-Computing berät, verkauft worden. Vor rund drei Wochen sei einer seiner Söhne gestorben.

Als der Anruf kam, habe er in einer Besprechung gesessen, in seinem Büro in Portland, Oregon. Er habe den anderen Menschen im Raum gerade erzählt, dass er in den Jahren, in denen er die Firma mit aufbaute, nie mehr als eine Woche am Stück freigenommen habe. Da habe seine Frau ihm die Nachricht überbracht, dass Wiley tot sei. Der Achtjährige habe an einer leichten Form von Epilepsie gelitten und sei völlig überraschend im Schlaf gestorben, erzählt Storment.

Der Vater schreibt darüber, dass sein Sohn unbedingt auch ein Unternehmen habe aufbauen wollen. "An einem Tag war es ein Smoothie-Laden, am nächsten eine Galerie, dann ein VR-Headset-Unternehmen." Einer der zahllosen schwierigen Momente des vergangenen Monats sei gewesen, die Sterbeurkunde des Kindes zu unterzeichnen. In einem Feld habe gestanden: "Beruf: Nie gearbeitet."

Er bereue jetzt so viele Dinge, schreibt Storment. Dass er mit Wiley am Abend vor seinem Tod geschimpft habe. Dass er oft keine Zeit für ihn gehabt habe. "Viele haben mich gefragt, wie sie helfen können. Umarmt eure Kinder. Arbeitet nicht so lang. Ich nehme an, in euren Kalendern stehen Vieraugengespräche mit vielen Menschen, mit denen ihr arbeitet. Aber verabredet ihr solche Termine auch regelmäßig mit euren Kindern?"

Er sei noch nicht wieder in den Job zurückgekehrt, berichtet Storment. "Wir gewinnen, wachsen und geben etwas durch unsere Arbeit. Aber diese Arbeit benötigt eine Balance, die ich selten gelebt habe." Wie er sie erreichen könne, ohne hinterher wieder etwas bereuen zu müssen, wisse er noch nicht.

Auch Storments Frau teilte ihre Erlebnisse vor einigen Tagen bei LinkedIn. "Wenn ihr Eltern seid und irgendwelche Kapazitäten habt, um mehr Zeit mit euren Kindern zu verbringen, tut es." Wenn diese Zeit vorbei sei, bereue man viel - aber nicht die E-Mails, die man vergessen habe zu senden.