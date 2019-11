Typologie Welcher Kaffeetrinker sind Sie?

Apfelschorle, Bier und Kaffee dürften, gemessen am Konsum, als deutsche Nationalgetränke durchgehen. Im vergangenen Jahr trank jeder Deutsche im Schnitt 164 Liter Kaffee, wie der Deutsche Kaffeeverband mitteilte. Die Nummer eins blieb dabei der klassische, gemahlene Filterkaffee - mit einem Marktanteil von 57 Prozent. Latte Macchiato und Cappuccino können auf der Beliebtheitsskala nicht mithalten.

Doch nicht nur die Kaffeegetränke sind unterschiedlich, sondern auch die Art, sie zu konsumieren. Man braucht kein Anthropologe zu sein, um das feststellen zu können. Lesen Sie hier, welche Kaffeetrinkertypen wir in der Redaktion identifiziert haben. Welcher steht Ihnen am nächsten?

Die Kaffeeholikerin

homo coffeiniensis Ultimatum

... trinkt zwei Tassen Filterkaffee und einen Mokka, bevor sie morgens den ersten Schluck Wasser zu sich nimmt. Wann immer Sie dieser Kollegin begegnen, ist sie kaffeehigh. Seien Sie froh. Morgens direkt nach dem Aufstehen ist es zwischenmenschlich schwierig mit ihr. Wenn ihr Mann es sich zeitlich erlauben kann, bleibt er liegen, bis er das heulende Mahlen der Kaffeemaschine in der Küche hört. Auch alle Kollegen wissen: Hat sie ihren Koffeinspiegel erreicht, ist sie eigentlich ganz nett.

Kennzeichen: Gelbe Zähne und Mundgeruch

Natürlicher Feind: Der Putzdienst, wenn er mit dem Entkalkungsmittel für die Kaffeemaschine anrückt.

Natürlicher Nutzen: Vernichtet auch solche Kaffeereste, die den ganzen Vormittag auf der Warmhalteplatte verdichtet wurden.

Der Gruppendrucktrinker

homo coffeiniensis opportunum

... mag eigentlich keinen Kaffee. Aber er schafft es nicht, das im Büro zuzugeben. Spätestens wenn die Kollegen nach dem Mittagessen an den Kaffeeautomaten pilgern, trottet er hinterher, um nicht als Außenseiter zu gelten. Hat schon zu Schulzeiten nur geraucht, um dabei zu sein. An guten Tagen zieht er sich aus dem Automaten einen Tee, an schlechten einen Latte Macchiato. Mit extra Milchschaum.

Kennzeichen: Hat meistens eine halbe Tasse kalten Kaffee auf dem Schreibtisch stehen, die von einer seiner Mittagspausen übrig ist und langsam Schimmel ansetzt.

Natürlicher Feind: Kaffee.

Natürlicher Nutzen: Hält das Gespräch am Automaten am Laufen - denn deshalb ist er ja eigentlich da.

Das Zuckerschnäuzchen

homo coffeiniensis saccharum

... konsumiert Kaffee wie eine Mahlzeit: mit doppelt Zucker und dreifach Milch. Kaffee erfüllt bei ihm nicht den Zweck, den Kreislauf anzuregen. Er füllt das Loch, das andere nachmittags mit einem Schokoriegel stopfen. Ist für Smalltalk in der Kaffeeküche mäßig geeignet, weil er meistens dort aufschlägt, wenn sich die großen Massen schon verlaufen haben.

Kennzeichen: Ist etwas mollig und lehnt auch einen Keks oder ein Stück Kuchen selten ab.

Natürlicher Feind: Insulin.

Natürlicher Nutzen: Ist der Einzige, der die trockenen Kaffeekekse aufisst. Weil er sie wirklich, wirklich gern mag.

Der Herzkranzkoffeinist

homo coffeiniensis coronaris

... hält Herzinfarkt nicht für ein Gesundheitsrisiko, sondern für einen Lebensstil. Kaffee ist bei ihm in der Regel tiefschwarz und hoch dosiert. Er kippt mehrmals am Tag einen Espresso in seine linke Herzkammer. Stets eilt er hyperaktiv durch die Flure und trommelt bei Meetings mit seinen Knöcheln auf den Tisch. Mittags erzählt er gern von seinem Rennrad in der Garage, das er am Wochenende wieder spazieren fahren will.

Kennzeichen: Hagerer Körperbau und zuckende Augenlider

Natürlicher Feind: Sein Kardiologe, der ihm das alles schon seit Jahren ausreden will.

Natürlicher Nutzen: Der letzte Klinikaufenthalt hat seinem Kardiologen den Maserati finanziert.

Die Kaffeeverkosterin

homo coffeiniensis hypersensibilis

... rümpft über das Automatengebräu aus der Büromaschine die Nase und genehmigt sich ausschließlich samstags und sonntags einen Cappuccino bei ihrem Lieblingscafé um die Ecke. Das mahlt von Katzen vorverdaute Bohnen, die nach Demeter-Standard angebaut werden, und schäumt schonend organische Landmilch auf. Sie ist Stammgast in dem Café, auch weil sie dort mit Sicherheit ihre Chefs nicht trifft.

Kennzeichen: Mitleidiger Blick, wann immer sie an der Kaffeeküche im Büro vorbeikommt. Engagiert sich in der Freizeit für die artgerechte Züchtung von Bachblüten.

Natürlicher Feind: Wo soll man anfangen?

Natürlicher Nutzen: Weiß als Einzige einen guten Kaffee zu schätzen.

Der Lactosegeplagte

homo coffeiniensis allergikum

... würde gern literweise Latte Macchiato trinken, kann aber nicht ohne Weiteres, weil er keine Milch verträgt. Kommt morgens oft zu spät, weil er im Café neben der Firma ansteht, das für 4,99 Euro Latte mit Sojamilch zubereitet. Für Klausur- und Konferenztage, an denen der vegane Kaffeenachschub schwierig zu gewährleisten ist, hat er Tabletten gegen die Magenprobleme dabei. Vergisst aber oft, sie einzunehmen, und fehlt dann in der zweiten Tageshälfte.

Kennzeichen: Bringt aus jedem Urlaub neue Horrorstorys von Restauranterlebnissen mit. Leidet unter Blähbauch.

Natürlicher Feind: Der Pumpenschlauch am Kaffeeautomaten im Büro. Er würde sich ja schwarzen Kaffee zubereiten und seine mitgebrachte Hafermilch dazugießen. Aber der Schlauch starrt vor alten Milchresten.

Natürlicher Nutzen: Wenn er verzweifelt ist, reinigt er den Pumpenschlauch dann doch - was sonst niemand macht. Ohne seine Einsätze am Pumpenschlauch wäre die halbe Belegschaft wohl längst an einer Pilzvergiftung gestorben.

Die Filterblasenkonsumentin

homo coffeiniensis normalo

... kann ganzen Bohnen und Kapseln nichts abgewinnen und aufgeschäumter Milch schon gar nicht. Weiß auch gar nicht, wie man die 10.000-Euro-Maschine in der Kaffeeküche bedient und will es auch nicht lernen. Bringt täglich ihre eigene Thermoskanne mit ins Büro, die das Gesöff darin bis zum späten Nachmittag immerhin lauwarm hält.

Kennzeichen: fortgeschrittenes Alter und Untertasse mit Blümchenmuster

Natürlicher Feind: Die Kollegen, die bei ihr Schlange stehen, wenn die 10.000-Euro-Maschine mal wieder spinnt.

Natürlicher Nutzen: Hat für oben beschriebenen Fall immer eine Thermoskanne dabei.