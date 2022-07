Bei Banken und Versicherungen und in der Energieversorgung wird besonders viel Mehrarbeit geleistet – hier war ein knappes Fünftel noch nach dem eigentlichen Feierabend aktiv. Am niedrigsten war der Anteil mit sechs Prozent im Gastgewerbe und der Kunst- und Unterhaltungsbranche (acht Prozent). Die Erklärung dafür dürfte vor allem in den Beschränkungen liegen, die den Betrieben durch die Coronapandemie auferlegt wurden.