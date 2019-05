Umfrage der Gewerkschaft Flugbegleiter werden häufig sexuell belästigt

Fast jeder zweite Kabinenmitarbeiter von Fluglinien hat schon einmal sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz erfahren. Das hat eine Online-Umfrage der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO ergeben, an der 1145 Personen teilnahmen und die auch über das Luftfahrt-Portal Aero.de verbreitet wurde.

Am häufigsten fanden die Vorfälle nach SPIEGEL-Informationen an Bord statt, aber auch häufiger während ihrer Aufenthalte zwischen zwei Flügen, im sogenannten Layover. Täter waren laut Umfrage zu mehr als 45 Prozent Vorgesetzte an Bord. Das können sowohl Piloten als auch höher gestellte Flugbegleiter sein, die sogenannten Kabinenchefs.

26 Prozent der Übergriffe wurden demnach von einem gleichrangigen Crewmitglied begangen, 25 Prozent von Passagieren. Nur selten zeigten die Betroffenen die Taten intern oder bei der Polizei an - auch weil sie Konsequenzen fürchteten.

86 Vorfälle wurden den Unternehmen nach Angaben der Betroffenen gemeldet. In welchen Zeitraum sie passierten oder gemeldet wurden, wurde nicht erhoben. In 16 Fällen hatte die Meldung Folgen für die Täter. Darunter waren zum Beispiel Abmahnungen oder ein Personalakteneintrag, ein Flugverbot oder eine Degradierung.

73 Prozent der Befragten waren Frauen. 51,7 Prozent der Frauen berichteten, Opfer sexueller Belästigung geworden zu sein. Auch unter den Männern ist die Quote hoch: 43,7 Prozent geben an, am Arbeitsplatz sexuell bedrängt worden zu sein.

Auch in anderen Ländern ein Thema

"Wir hoffen, dass die Ergebnisse die Arbeitgeber aufrütteln und endlich erkannt wird, dass sexuelle Belästigung in der Luftfahrt ein Thema ist", sagt Sylvia Gaßner, Referentin bei der UFO für "Beruf und Politik". Man wolle die Studie zukünftig regelmäßig auflegen, auch um zu prüfen, ob sich etwas ändert.

"Airlines werben bisweilen mit sexistischen Motiven, die Flugbegleiter zeigen sollen", sagte Gaßner. "Da stehen dann gerne mal Flugbegleiterinnen im kurzen Röckchen neben dem Kapitän. Das prägt natürlich das Bild von einem Beruf."

Die UFO-Umfrage war öffentlich zugänglich, so dass theoretisch auch Frauen und Männer mitgemacht haben könnten, die nicht im Flugdienst tätig sind. Zudem wurde nicht genau erfasst, welche Vorfälle die Betroffenen erlebt haben.

Auch in anderen Ländern ist sexuelle Belästigung gegen Flugpersonal ein Thema. In einer Umfrage der australischen Gewerkschaft TWU gaben 2018 von mehr als 400 befragten Flugbegleitern 65 Prozent an, sexuelle Belästigung erfahren zu haben.

Im Unterschied zu den Zahlen aus Deutschland waren in Australien neben Kollegen auch häufiger als hierzulande Passagiere die Täter. In den USA werden von der Gewerkschaft AFA ebenfalls höhere Zahlen als in der UFO-Umfrage gemeldet, wenn es um sexuelle Belästigung des Kabinenpersonals durch Passagiere geht. Hier haben 53 Prozent der Flugbegleiter Belästigungen durch Gäste erlebt.