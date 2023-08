In Deutschland geben 58 Prozent der Vorstandsvorsitzenden an, derzeit an der Unternehmenskultur zu arbeiten – international liegt der Wert mit 83 Prozent noch höher. Für die deutschen Chefs steht dabei an oberster Stelle, das »Engagement der Mitarbeitenden zu erhöhen«, gefolgt von der »Erhöhung von Innovationen«.