Tipps von der Karriereberaterin Gerade den Job gewechselt, aber ich will schon wieder weg

Damit sind wir bei einem essenziellen Thema: Werte. Wenn Sie Ihre wichtigsten Werte in einem Job nicht leben können, ist die Unzufriedenheit programmiert.

Ist Ihnen an der Verantwortung etwa Wirksamkeit wichtig, also, dass Ihr Tun eine Wirkung hat? Wenn Sie dann in Ihrem Job aber ständig gebremst werden, wie etwa durch Einschränkungen beim Budget, beim Team oder in der Strategie, dann werden Sie immer frustriert sein. Verantwortung hin oder her. Vielleicht nahmen Sie an, dass mit der größeren Verantwortung automatisch mehr Wirksamkeit verbunden ist. Das muss aber nicht so sein.