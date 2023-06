Kairan Quazi sagte, er habe sich für den Job bei SpaceX entschieden, weil er von der Herausforderung begeistert sei »multidisziplinäre Fähigkeiten zur Erweiterung der Kommunikationsmöglichkeiten auf der ganzen Welt einzusetzen«. Das Satellitennetz Starlink besteht aus einem schnell wachsenden Netzwerk von mehr als 4000 Satelliten, die sich in einer niedrigen Erdumlaufbahn befinden. Damit versorgt SpaceX unter anderem die Ukrainer und das ukrainische Militär seit Beginn des Krieges im Jahr 2022 mit Internet. Die Kosten dafür will in Zukunft das US-Verteidigungsministerium übernehmen.

SpaceX stelle nur 0,2 Prozent aller Bewerberinnen und Bewerber ein, sagt Quazi. Dass er ausgewählt wurde, mache ihn demütig.