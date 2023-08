SPIEGEL: Geht das Lebensmodell des dauernden Unterwegsseins nicht nur deshalb auf, weil andere sesshaft sind? In Ihrer Bahncard-100-Zeit hatten Sie erzählt, dass Sie etliche Kisten bei Ihrer Mutter im Keller gelagert hatten. Wo sind die jetzt?

Müller: Die sind immer noch im Haus meiner Mutter. Aber sie werden immer weniger. Weil ich jedes Mal ausmiste, wenn ich dort bin. Ich lebe jetzt auf achteinhalb Quadratmetern, also ungefähr so viel, wie ein Strafgefangener in seiner Zelle hat. Der Platz reicht mir. Im Vergleich zum Bahnabteil ist das so viel mehr!

SPIEGEL: Sie sind jetzt 31 Jahre alt. Für mich klingt das nach einem Lebensmodell, das für eine Person allein funktioniert, aber für eine Beziehung oder gar Familie schwieriger ist. Wollen Sie auf Dauer so leben?