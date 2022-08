Ich weiß, all diese Ratschläge tragen nicht zum Gartenparty-Glamour bei, wenn jemand Fremdes auf uns zukommt und fragt: »Na, und was machen Sie so beruflich?« Es hilft, sich diese Frage auch einmal im Stillen zu beantworten: Wer will ich beruflich sein? Und wie will ich sein? Cool, professionell, erfolgreich, sympathisch, kreativ, sozial, handwerklich geschickt? Welches Bild will ich von mir haben?

Und dann kann man versuchen, dieses Wunschbild in den derzeitigen Job zu transplantieren. Ein Lehrer, der mehr Sinn sucht, wird Vertrauenslehrer, ein Projektleiter, der Erfolg haben will, bildet sich weiter und arbeitet auf das Ziel Operation Manager hin, ein Banker, dem die Welt zu kapitalistisch ist, macht eine Weiterbildung zum Schuldenberater. Doch, diese Wertetransformation ist wirklich in fast jedem Beruf möglich. Auch ein Arzt, der keine Patienten mag, kann in den Bereich des medizinischen Kongressmanagements wechseln.