Arbeit am Abend sei »nicht vereinbar mit dem Rhythmus des sozialen Lebens«, so die Forscherin. Die moderne Erwerbsgesellschaft sei als »Abend- und Wochenendgesellschaft« strukturiert, »in der die Zeit am Abend und am Wochenende als sozial besonders wertvoll eingeschätzt wird«. Andere Studien zeigten: Arbeit am Abend begünstige Stress, Schlafprobleme und emotionale Erschöpfung bei betroffenen Beschäftigten, so die Forschungslage. Negativ könne sich nicht nur stundenlange Arbeit am Abend auswirken, sondern bereits gelegentliche Mails oder die Erreichbarkeit für Anrufe.