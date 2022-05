Sie setzen sich beruflich für gesellschaftliche Vielfalt ein – und werden deshalb bedroht. Mitarbeiter staatlich geförderter Projekte, die sich mit Themen wie Antisemitismus, Muslimfeindlichkeit und Rassismus beschäftigen, berichteten in einer Befragung von Diskreditierung, Verleumdung und Diffamierung (54 Prozent) bis hin zu körperlichen Übergriffen (8 Prozent). In mehreren Fällen sahen sich die Organisationen zudem mit Hackerangriffen und anderen Formen von Cyberattacken konfrontiert. Sachbeschädigung, Beleidigung und Vandalismus wurden ebenfalls als Formen der Bedrohung genannt.

Durchgeführt hatte die Befragung das Deutsche Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM). Die Wissenschaftler hatten für ihre Untersuchung 2020 zunächst die Verantwortlichen für 68 Modellprojekte kontaktiert, die über das Programm »Demokratie leben!« des Bundesfamilienministeriums Zuwendungen erhalten. Die unter dem Titel »Vielfaltgestaltung« geförderten Projekte bearbeiten außer den oben genannten auch Themen wie Antiziganismus, Homo- und Transfeindlichkeit sowie »Chancen und Herausforderungen der Einwanderungsgesellschaft«. Von den 50 Organisationen, die den Online-Fragebogen zumindest teilweise ausfüllten, gaben rund zwei Drittel an, in den zurückliegenden zwölf Monaten »mit konkreten, unmittelbaren Bedrohungen konfrontiert gewesen zu sein«.

Zu den Modellprojekten, die unter dem Titel »Vielfaltgestaltung« gefördert werden, gehören unter anderem ein Projekt mit dem Titel »Meet a Jew« des Zentralrats der Juden in Deutschland, ein Projekt in Halle an der Saale, das sich für Teilhabe und Mitgestaltung junger Migranten in Ostdeutschland einsetzt sowie eine Initiative, die sich »Aufbau, Qualifizierung und Stärkung queerer Bildungsprojekte in strukturschwachen Regionen« zur Aufgabe gemacht hat.