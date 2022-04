München ist die drittgrößte Stadt Deutschlands. Laut offiziellen Angaben hatte die Stadt am 28. Februar 2022 genau 1.563.723 Einwohner. Vielleicht sind in der Zwischenzeit auch noch einige dazu gekommen. Gut möglich, dass die Einwohnerzahl seitdem auch etwas gesunken ist.

Produktbesprechungen erfolgen rein redaktionell und unabhängig. Über die sogenannten Affiliate-Links oben erhalten wir beim Kauf in der Regel eine Provision vom Händler. Mehr Informationen dazu hier

Viele Menschen aus München haben Freunde, die ebenfalls in München leben. Für wie viele der rund 1,5 Millionen Einwohner das gilt und wie viele Freunde jede einzelne dieser Personen hat, wissen wir nicht.

Sie sollen beweisen, dass es mindestens zwei Personen aus München gibt, die gleich viele Freunde in München haben.

Bei der Lösung nutzen wir eine Methode, mit der sich auch leicht zeigen lässt, dass in Berlin mindestens zwei Personen leben, die gleich viele Haare auf dem Kopf haben: das sogenannte Schubfachprinzip.

Wir kennen die genaue Einwohnerzahl Münchens nicht. Sie ist auch egal, wie wir gleich sehen werden. Angenommen in München leben n Menschen. Eine Person kann zwischen 0 und n-1 Freunde in der Stadt haben. Es sind also n verschiedene Anzahlen von Freunden möglich.