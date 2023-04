Datenanalyse zur Viertagewoche Die Nachfrage steigt stärker als das Angebot

Knapp ein Fünftel der Stellen mit verkürzter Arbeitswoche werden in Handwerk, Technik und Mechanik ausgeschrieben. Bauwesen und Lebensmittelzubereitung, -herstellung, -verkauf sowie Gastronomie folgen mit 6,9 und 6,1 Prozent, Buchhaltung und Vertrieb mit 4,8 und 4,4 Prozent. Auch regional unterscheiden sich die Angebote stark: Auf 1000 Stellen kommen in Ingolstadt sieben und in Braunschweig fünf mit Viertagewoche – das sind die Spitzenreiter. Dresden, Hannover und Essen folgen mit je drei Stellen. In Frankfurt am Main wird dagegen nur ein Job pro 1000 Anzeigen mit nur vier Arbeitstagen angeboten, in Düsseldorf sind es zwei.