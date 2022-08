Lieber Volker,

wie Sie ja in der Arbeitspraxis hautnah erleben, haben wir derzeit einen Bewerbermarkt, bei dem in vielen Bereichen ein deutliches Überangebot an offenen Stellen herrscht. Wer wie Sie dringend Personal sucht, ist in der Tat geneigt bei der Auswahl der Kandidat:innen beide Augen zuzudrücken, um die klaffende Personallücke zu schließen. Aus Ihrer Frage wird jedoch auch deutlich, dass Sie bei dieser Vorgehensweise Bedenken haben. Wie ich meine, ganz zu Recht.