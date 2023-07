Das Ergebnis: Arbeitskräfte aus dem Ausland kehren Deutschland vor allem aus aufenthaltsrechtlichen und beruflichen Gründen den Rücken, etwa, weil sie nur befristet angestellt waren oder weil ihre berufliche Qualifikation nicht anerkannt wurde. »Es hat aber auch mit dem Leben hier zu tun«, sagt Studienleiter Bernhard Boockmann. »Jeder einzelne Grund kann der sein, der das Fass zum Überlaufen bringt.« Also der, der Leute bewegt, das Land zu verlassen.

So wie Raymund Guevara, 37. Er hat fünf Jahre lang als Pflegekraft in einem Krankenhaus in Niedersachsen gearbeitet, stammt aus den Philippinen – und lebt nun mit seiner Frau in Florida. Dort erhalte er als Pflegekraft staatliche Unterstützung, um ein Haus zu kaufen, berichtet er. Auch den Führerschein zu machen oder eine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen, sei einfacher als in Deutschland, die Sprache sowieso. »In den USA haben wir mehr Möglichkeiten, und es lebt sich bequemer.«

Arbeitgeber müssen investieren

Die Hamburger Wirtschaftspsychologin Grace Lugert-Jose befragte im vergangenen Jahr mehr als 100 philippinische Pflegekräfte über die sozialen Medien, wie zufrieden sie mit ihrem Job sind. Viele sagten, sie fühlten sich nicht wertgeschätzt und ihre berufliche Qualifikation werde nicht anerkannt. Ein Fünftel berichtete von Diskriminierung und Rassismus. So seien sie etwa beleidigend und herablassend behandelt worden, weil sie noch nicht perfekt Deutsch sprechen.

Integrationsbeauftragte könnten in solchen Fällen helfen. Auch interkulturelle Trainings, in denen alte und neue Beschäftigte für Unterschiede sensibilisiert werden, seien hilfreich, sagt Alexander Kritikos vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin. Er sieht vor allem die Arbeitgeber in der Pflicht: Sie müssen bereit sein, da mehr zu investieren.

Das allein reicht nach Ansicht von Wirtschaftsprofessorin Jutta Rump von der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft in Ludwigshafen aber nicht aus: »Nichtsdestotrotz ist man an Weihnachten oder Geburtstagen doch wieder allein.« Einsamkeit und Heimweh spielten eine große Rolle. Für die ersten Jahre des Einlebens brauche es deshalb nicht nur ein Begleitprogramm im Betrieb, sondern auch privat. »Die Hürden abzubauen, dass die Leute bleiben, ist ein gesellschaftliches Thema. Das hat auch mit den Menschen im Umfeld zu tun.«

Mit Material von dpa