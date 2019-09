Mitarbeiter in der Klemme Wenn ein Regenschirm die Bürotür blockiert

Stellen Sie sich vor, Sie wollen in ihr Büro - aber sie kommen nicht rein. Sie können Ihr Büro sehen, durch die Glastür, aber die Tür bekommen Sie einfach nicht auf. Und jetzt?

Das fragten sich dem britischen "Guardian" zufolge vier Mitarbeiter eines Unternehmens in Washington, D.C., als sie am Montagmorgen zur Arbeit kamen. Die Tür zu ihrem gemieteten Büro ließ sich nicht öffnen, weil ein Regenschirm derartig ungünstig umgefallen war, dass er die Tür von innen blockierte. "Es gab keine Lösung", schreibt einer der Mitarbeiter, Mike Ponticelli, in einem Artikel des Onlinemagazins "Vice".

Keine Lösung, das hieß in diesem Fall: Die vier Mitarbeiter, die in ihr Büro wollten, mussten draußen bleiben. Sie überlegten und überlegten, wie Mitarbeiter Ponticelli schreibt. Kleiderbügel seien herangeschafft worden, mit denen der eingeklemmte Schirm befreit werden sollte, man habe ordentlich gerüttelt - aber: nichts zu machen. Auch der angerufene Gebäudemanager konnte nicht helfen. Die Tür blieb zu.

In einer verzwickten Situation wie dieser hat sich das Internet schon häufig als Retter in der Not bewiesen. So machte einer der Anwesenden - nach zwei Tagen, in denen offenbar niemand Zugang zu dem Raum bekam - ein Foto von Tür. Das Bild lud er bei Twitter hoch, versehen mit einer Botschaft an die Welt: "Niemand weiß, was zu tun ist."

My friend’s entire company is locked out of their WeWork office because an umbrella fell, jamming the door.



No one can figure it out. It's been like this for 2 days.

Die Twitter-Community ließ nicht lange auf sich warten, Hilfe kündigte sich an: Mehrere Nutzer schlugen vor, man könne doch ein Loch in die Tür bohren, um den Schirm zu befreien. Andere hatten die Idee, die Mitarbeiter sollten die Scheibe einfach ganz zertrümmern.

Für Ponticelli und seine Kollegen war all das allerdings keine Option. Die vier seien kurzerhand in ein freies Büro gezogen, das sich im selben Gebäude befunden habe, schreibt Ponticelli in seinem Artikel. Dort hätten sich die Kollegen jeweils ein Aufladekabel für ihre Laptops und Handys geteilt - die restlichen hätten noch immer eingesperrt im Büro gelegen.

Unter dem Tweet sammelten sich derweil Tausende Kommentare, bis jetzt hat der Beitrag rund 136.000 Likes, rund 25.000 Nutzer teilten ihn. Am Ende ließ sich das Problem aber doch nur vor Ort lösen: Jemand habe ein Loch in die Decke bohren müssen, laut Ponticelli "etwa so groß wie eine Gewürzgurke", von Etage fünf zu Etage vier, und den Regenschirm mithilfe von Draht entfernt.