»Ja, stimmt«, sagt Agnes. »Als ich die Zisterne vor zwei Monaten mit Charles gefüllt habe, waren wir fünf Stunden beschäftigt.« Charles entgegnet: »Ihr wisst ja, dass ich mit über 70 Jahren auch nicht mehr der Schnellste bin. Als ich den Wasserspeicher mal allein mit Bernd gefüllt habe, hat er genau doppelt so viele Eimer geschleppt wie ich.«

Am Montagmorgen ist Charles wie vereinbart um acht an der Zisterne, doch von Agnes und Bernd ist weit und breit nichts zu sehen. Sie sind beide wegen dringender Termine in die Stadt gefahren. Charles muss die Arbeit allein übernehmen. Wann hat er Feierabend?