Frauen nach der Menopause Mitarbeiterinnen der Bank of Ireland dürfen in den Wechseljahren zu Hause bleiben

Frauen leiden in ihren Wechseljahren mitunter so sehr, dass sie in den Vorruhestand gehen. Die Bank of Ireland will betroffene Mitarbeiterinnen nun unterstützen – und gewährt ihnen bis zu zehn freie Tage im Jahr.