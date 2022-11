Zwischen 250 und 3715 Euro

Aber auch andere Faktoren spielen eine Rolle – im Westen gibt es häufiger Weihnachtsgeld als im Osten Deutschlands, unbefristet Beschäftigte und Vollzeit Arbeitende bekommen die Zahlung öfter als ihre Kolleginnen und Kollegen mit Teilzeit- oder befristetem Vertrag.

Die Höhe der Zahlung hängt stark von der Branche ab: Sie reicht von 250 Euro in der Landwirtschaft bis zu 3715 Euro in der Chemischen Industrie. Meist ist die Zahlung nicht pauschal, sondern wird als Prozentsatz vom Monatsentgelt berechnet. Ein klassisches 13. Monatsgehalt bekommen die Beschäftigten in der Chemischen Industrie, Teilen der Energiewirtschaft, in der Süßwarenindustrie, bei der Deutschen Bahn AG, im Bankgewerbe sowie in einzelnen westdeutschen Tarifregionen der Textilindustrie und dem privaten Transport- und Verkehrsgewerbe. In der Eisen- und Stahlindustrie werden sogar 110 Prozent eines Monatsentgeltes gezahlt, wobei hier Weihnachts- und Urlaubsgeld zu einer Jahressonderzahlung zusammengelegt wurden.