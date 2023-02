Zumindest in den Human-Ressource-Abteilungen sind sich viele Angestellten der Defizite offenbar bewusst. 73 Prozent der befragten HR-Verantwortlichen stimmten dem Satz zu: »Wenn wir nicht in Weiterbildung und berufliche Weiterentwicklung investieren, dann können wir die benötigten Talente nicht für uns gewinnen und an uns binden.« 43 Prozent sagten zudem, in ihrem Betrieb werde zu wenig in Schulung und Ausbildung investiert.