»Menschen verlassen nicht ihre Firma. Sie verlassen ihren Chef«, sagt Motivations-Experte Michael Ehlers.

Wenn wir beispielsweise in einer modernen Firma mit innovativen Produkten arbeiten, aber dieses Image nicht auch intern in der Abteilung gelebt wird, kommt es zur kognitiven Dissonanz. Das Herz arbeitet in die eine Richtung und das Hirn in eine andere.