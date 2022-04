Jede Zahl gibt an, wie oft in der Zahl davor die einzelnen Ziffern dieser Zahl auftauchen. Beginnen wir mit der ersten Zahl in der Folge – der 1. Wir schreiben vor jede Ziffer beginnend mit der 1 ihre Anzahl – in diesem Falle also 1x1. Die Ziffern dieser Darstellung bilden die Ziffern der nächsten Zahl in der Folge. Deshalb steht an zweiter Stelle die 11.

Die 11 besteht aus zweimal der Ziffer 1, also 2x1. Also ist die nächste Zahl die 21. In der 21 gibt es eine 1 und eine 2, also 1x1 und 1x2. Deshalb steht als vierte Zahl in der Folge die 1112. Folgende Tabelle zeigt die ersten 14 Zahlen der Folge: