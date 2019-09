Im Wilden Westen wurden manche Probleme einfach mit der Waffe geklärt. So auch im Fall der drei Cowboys, die sich am liebsten sofort gegenseitig erschießen würden.

Nun treffen sie sich zu einem erweiterten Duell mit ganz besonderen Regeln. Es darf immer nur einer schießen. Das Recht, am Revolver abzudrücken, geht reihum - in der Reihenfolge Cowboy A, Cowboy B, Cowboy C. Und dann wieder von vorn.

Jeder darf sich sein Ziel frei aussuchen. Wenn jemand erschossen wird, ist der nächste in der Runde dran. Das erweiterte Duell endet, wenn nur noch ein Cowboy übrig ist.

Alle drei Männer sind sehr gute Schützen. Was sie anvisieren, treffen sie auch. Offensichtlich hat Schütze A einen Vorteil, denn er darf ja anfangen und kann so einen Gegner ausschalten.

Um den Shootout fairer zu gestalten, bekommen die Cowboys A und B manipulierte Munition. Bei Cowboy A ist jede dritte Patrone eine Platzpatrone. Seine Trefferchance liegt also nur bei 1/3. Bei Cowboy B beträgt die Trefferwahrscheinlichkeit 1/2 - jede zweite Patrone ist eine Platzpatrone.

Die Patronen wurden gut gemischt, sie lassen sich äußerlich nicht unterscheiden. Nur Cowboy C hat ausschließlich scharfe Munition - seine Trefferwahrscheinlichkeit ist daher 100 Prozent. Alle Beteiligten wissen über ihre eigenen Trefferchancen und die der anderen Cowboys Bescheid.

Welcher der drei Männer hat die höchsten Überlebenschancen?

Beachten Sie: Jeder der Cowboys wird für sich die Strategie anwenden, die ihm die höchsten Überlebenschancen bietet.