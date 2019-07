Vater des Chefs sei ein "Vergewaltiger" Angestellte verbreitet Gerüchte - und bekommt Kündigung

Arbeitnehmer sollten beim Chatten mit Kollegen auf WhatsApp vorsichtig sein - vor allem, wenn es um die Verbreitung von Gerüchten geht. Das geht aus einem Urteil hervor, das jetzt vom Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg in Stuttgart veröffentlicht wurde (Az.: 17 Sa 52/18).

In dem Verfahren ging es um eine Frau, die im Februar des vergangenen Jahres in einem Unternehmen als kaufmännische Angestellte eingestellt worden war. Es galt eine Probezeit von sechs Monaten.

Zwei Tage nach der Einstellung erzählte ein flüchtiger Bekannter der Frau an der Bar eines Cafés, dass der ebenfalls in dem Betrieb beschäftigte Vater des Geschäftsführers angeblich ein "verurteilter Vergewaltiger" sein soll. Über das falsche Gerücht informierte die Frau umgehend eine Kollegin - per WhatsApp.

"Für so jemanden werde ich nicht arbeiten"

In dem Chat behauptete die Frau, dass "mehrere Leute" die Verurteilung wegen Vergewaltigung "unabhängig voneinander erzählt" hätten. Deshalb wolle "ganz L. mit ihm nichts mehr zu tun haben", führte sie als Untermauerung der angeblichen Vergewaltigung aus.

Weiter schrieb sie: " aber ganz EHRLICH für so jemanden werde ich nicht arbeiten. Und DU auch nicht". Außerdem solle der Vater des Chefs früher einen Betrug in der Versicherungsbranche durchgeführt haben, der aber nie angezeigt worden sei.

Doch ganz so vertraulich wie gedacht entwickelte sich der WhatsApp-Chat nicht. Die Kollegin, die über den Messengerdienst von den Gerüchten erfuhr, bat noch am selben Tag den Geschäftsführer mitsamt dem Vater um einen Gesprächstermin, in dem sie die Verurteilung wegen Vergewaltigung thematisierte.

Daraufhin wurde der frisch eingestellten Mitarbeiterin fristlos gekündigt: Sie habe sich nachweisbar wahrheitswidrige Behauptungen zu eigen gemacht und habe sogar versucht, eine Kollegin zur Aufgabe ihrer Arbeitsstelle zu bewegen. Sie habe in dem WhatsApp-Chat nicht nur den Vater des Geschäftsführers erheblich in Misskredit gebracht, sondern auch das Ansehen der Firma geschädigt und den Betriebsfrieden "nachhaltig gestört".

"Erhebliche Ehrverletzung"

In seinem Urteil entschied das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg, dass die fristlose Kündigung korrekt war:

Eine vorherige Abmahnung sei nicht erforderlich gewesen.

Die Verbreitung der falschen Behauptung, dass der Vater des Geschäftsführers ein verurteilter Vergewaltiger sei, sei eine strafbare üble Nachrede und stelle eine "erhebliche Ehrverletzung" dar.

Von Verbreitung könne bereits gesprochen werden, wenn die ehrenrührige Behauptung in einem vermeintlich vertraulichen Chat weitergegeben wird.

Das Recht auf freie Meinungsäußerung greife hier nicht: Zwar dürfe ein Arbeitgeber oder Vorgesetzter durchaus überspitzt kritisiert werden. Dabei müsse aber der "strafrechtlich gewährleistete Ehrenschutz" beachtet werden, so das Gericht.

Die gekündigte Mitarbeiterin könne auch nicht auf ein "berechtigtes Interesse" für ihre Äußerung verweisen, so die Richter in ihrem Urteil - etwa das eigene Wohl und das Wohl einer Kollegin. Denn Äußerungen, "die lediglich der Freude am Klatsch, der Befriedigung menschlicher Neugier und der Erregung von Sensationen" dienten, hätten eben nichts mit der Wahrnehmung berechtigter Interessen zu tun.