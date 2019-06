Rätsel der Woche Wie groß ist das innere Quadrat?

Matroschkas sind eine faszinierende Erfindung: In einer Figur steckt eine kleinere Version davon, und darin eine noch kleinere - und so weiter. Im heutigen Rätsel geht es um eine geometrische Variante dieser aus Russland bekannten Holzfiguren.

In einem Quadrat befindet sich ein Kreis, der so groß ist, dass er alle vier Seiten des Quadrats berührt. In dem Kreis wiederum steckt ein weiteres Quadrat, dessen vier Ecken den Kreis von innen berühren.

Der Einfachheit halber gehen wir davon aus, dass die Liniendicke null beträgt. Also liegen die Eckpunkte des inneren Quadrats auf dem Kreis.

Wenn Sie die Fläche des großen, grauen Quadrats kennen - wie groß ist im Verhältnis dazu die Fläche des inneren, blauen Quadrats?