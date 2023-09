Der Winkel hat eine Größe von 105 Grad.

Die Eckpunkte des großen Dreiecks bezeichnen wir mit A, B, C. Hinzukommt der Punkt D, an dem sich die beiden kleinen Dreiecke mit ihren gleich langen Seiten berühren – siehe Zeichnung unten. Nun zeichnen wir die Strecke DE ein – und zwar so, dass der Winkel DEA 30 Grad groß ist.