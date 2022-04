Madeleine Leitner ist Diplom-Psychologin und arbeitete als Therapeutin in Kliniken, als Gerichtsgutachterin und Personalberaterin für große Konzerne. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt sie ihre Klienten bei der Gestaltung ihrer beruflichen Zukunft. E-Mail an karriere.leserpost@spiegel.de schreiben – Stichwort Madeleine Leitner

wie Ihnen geht es Menschen auch in anderen Berufsgruppen. Es gibt Jobs, die bei den meisten Zeitgenossen wenig Begeisterung auslösen: Wer freut sich schon über die berüchtigten »Knochenschaber« mit ihren Sparprogrammen, die Steuerbehörde, das Qualitätsmanagement, den Zahnarzt oder – wie in Ihrem Fall – den Datenschutz mit seiner Defensivkultur und der Flut von Vorschriften und Regulierungen? Erst auf den zweiten Blick sehen die Betroffenen – wenn auch meist widerwillig – ein, dass diese Berufe doch eine Daseinsberechtigung haben.

Sie haben es selbst in der Hand, wie Sie Ihre Rolle konkret auslegen. Nehmen wir ein Beispiel: Ein Kind wird von seinen nichts ahnenden Eltern auf den Weg in die Schule geschickt. Dort angekommen, wird es immer wieder aus irgendwelchen Gründen vom Hausmeister gestoppt und zurückgeschickt. Einmal hat es kein Butterbrot dabei (der Kiosk ist heute geschlossen). Dann ist seine Jacke zu dunkel (es könnte ja im Straßenverkehr übersehen und angefahren werden). Später fehlt der Name auf dem Turnbeutel (es könnte ja zu Verwechslungen kommen). Und so weiter.

Erst nach einigen frustrierenden Rückschlägen darf das Kind endlich mit einiger Verspätung seinen Weg zum Unterricht antreten. Die Stimmung der Eltern ist durch die »Schikanen« deutlich getrübt. Das Kind fühlt sich als hilfloses Opfer sinnloser Machenschaften. Die Lehrer sind sauer, weil das Kind zu spät zum Unterricht erscheint. Und der Hausmeister ist frustriert, weil er sich ständig so unbeliebt macht.