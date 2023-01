Und was die Betreuung angeht: Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Wie groß ist Ihr Dorf? Gibt es ein ausreichendes Netzwerk an Unterstützung oder lohnt es sich, noch einmal zu schauen, ob dieses Dorf vergrößert werden kann, etwa durch Babysitter, Verwandte oder andere Elternteile, mit deren Kindern Ihre Tochter befreundet ist? Machen Sie eine Mütter-Vätergruppe und einen Deal: Jede und jeder übernimmt einen Nachmittag lang die Kinder zum Vorteil der Eltern und der Kinder und deren sozialen Kontakte. Nehmen Sie jede Form von Unterstützung an, Sie werden sie sicher zurückgeben.

Ein weiterer Aspekt: Wie bewerten Sie selbst Ihre Mutterrolle? Ein Luxus, den Sie sich ganz persönlich leisten? Eine Rolle, die voller Leichtigkeit und im Spagat mit der Berufsrolle mit links zu bewältigen ist? Oder als eine Herausforderung, die ein hohes Maß an Organisation und Multitasking erfordert und einen Beitrag zur Gesellschaft leistet? Machen Sie sich klar, was Sie alles leisten und worauf Sie stolz sein können. Abhängig von Ihrer eigenen Bewertung erwächst daraus Stärke – oder das Gefühl von Unzulänglichkeit. Ihre eigene Sicht prägt dementsprechend auch Ihren Auftritt, für sich und Ihre Belange selbstbewusst und selbstverständlich einzustehen. Schreiben Sie doch mal für einige Tage auf, was Sie alles leisten. Sie werden bestimmt erstaunt und stolz sein.

Zusätzlich können Sie überlegen, was Sie in diesen Situationen antreibt und negativ beeinflusst. Das können Sätze sein wie zum Beispiel »Ich muss es allen recht machen.« oder »Ich darf andere nicht belasten.« Setzen Sie Ihrer inneren Stimme einen sogenannten Erlauber entgegen. Er gibt Ihnen die Berechtigung, die Vollmacht, so zu leben und zu handeln, wie es für Sie stimmig ist und zu Ihren Bedürfnissen und Notwendigkeiten passt. Wie könnte ein Erlauber für Sie klingen? Etwa: »Ich darf meine Bedürfnisse und Wünsche frei äußern!«

Zu guter Letzt, liebe Isabell: Gönnen Sie sich einen Moment Zeit und überlegen Sie, welchen Extrawunsch SIE sich persönlich gerne erfüllen möchten, um sich für Ihre Leistung als berufstätige Mutter zu belohnen. Viel Spaß dabei!