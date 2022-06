Berufseinsteiger dürfen sich ausprobieren

»Werde ich mit diesem Lebenslauf jemals wieder einen vernünftigen Job bekommen?«, fragte mich neulich eine junge Berufseinsteigerin, die gerade zweimal in kurzer Folge gewechselt hatte. Sicherlich sieht das Bild eines idealen Lebenslaufs in vielen Köpfen heute anders aus. Doch ist es so verwerflich, wenn sich junge Menschen nach einem Studium erst einmal ausprobieren, um herauszufinden, was ihnen im Beruf wichtig ist und in welchem Arbeitsumfeld sie sich richtig entfalten können? Wer definiert, dass es schlecht ist, als Berufseinsteiger in kurzer Zeit verschiedene Jobs in unterschiedlichen Organisationen kennengelernt zu haben?