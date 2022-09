Er­ken­nen, dass es brennt

Wenn Kon­flikte im Job un­sach­lich und emo­tio­nal aus­ge­tra­gen wer­den, wird schnell eine Grenze über­schrit­ten. Im Team oder in Be­spre­chun­gen sind dann plötz­lich alle wach­sam und an­ge­spannt. Man spürt: Das hier ist nicht rich­tig! Unten fin­den Sie nun zu­nächst einige Stich­wor­te, mit deren Hilfe Sie er­ken­nen kön­nen, wann ein Streit im Job aus dem Ruder läuft. Lesen Sie die Punkte in Ruhe durch, und über­le­gen Sie in einem ers­ten Schritt, wel­che Si­tua­tio­nen in Ihrem Be­rufs­le­ben Ihnen dazu ein­fal­len.

+++ Der Ton ver­än­dert sich so, dass man erschrickt. +++ Eine Per­son schreit oder weint. +++ Es fällt eine per­sön­li­che Be­lei­di­gung. +++ Der Kon­flikt ist so prä­sent, dass kei­ner sich auf die Ar­beit kon­zen­trie­ren kann. +++ Eine Per­son ver­lässt wü­tend den Raum. +++ Mehr­fa­cher Schlagab­tausch hin und her: »Das stimmt so nicht.« – »Doch, das stimm­t.« +++ Es fal­len Ab­wehr-​ und Ver­tei­di­gungs­sätze wie »Das lasse ich mir nicht sa­gen«. +++