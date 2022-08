Jeder Fahrstuhl hat drei Halte im Bereich der Etagen eins bis sechs. Ein Fahrstuhl deckt somit drei verschiedene Verbindungen ab. Hält der Lift zum Beispiel in den Stockwerken eins, drei und sechs, sind das die folgenden drei Verbindungen:

1 <-> 3

3 <-> 6

1 <-> 6

Da es bei sechs Stockwerken genau 15 verschiedene Verbindungen zwischen zwei Etagen gibt und ein Fahrstuhl drei verschiedene Verbindungen abdeckt, sollten theoretisch fünf Lifte reichen. In diesem Fall darf jedoch keine Verbindung doppelt vorkommen, weil die fünf Lifte ansonsten nicht alle 15 Verbindungen bedienen können.

Tatsächlich ist es so, dass fünf Lifte nicht ausreichen. Es lässt sich nämlich nicht vermeiden, dass eine Verbindung bei zwei verschiedenen Liften auftaucht. Das sehen wir am Beispiel der ersten Etage. Von dort müssen die fünf Stockwerke darüber ohne Umsteigen erreicht werden. Da für einen Lift, der im ersten Stock hält, nur noch zwei weitere Stopps in den fünf Etagen darüber erlaubt sind, brauchen wir mindestens drei Lifte - zum Beispiel (1,2,3), (1,4,5) und (1,5,6). Mit zwei Liften können wir nur vier der fünf nötigen Halte abdecken. Also muss es mindestes drei Lifte geben, und dann ist mindestens eine Verbindung doppelt (drei Lifte = sechs Halte, aber nur fünf verschiedene sind möglich).