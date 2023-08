SPIEGEL: Herr Jenewein, die spanischen Fußballnationalspielerinnen wollen ihren Trainer seit Monaten loswerden . Nun haben sie die WM gewonnen. Sind despotische Chefs doch die besten?

Jenewein: Die Frage ist, ob die Spanierinnen trotz oder wegen ihres Trainers gewonnen haben. Ich würde sagen: Sie haben trotz seines manipulativen Führungsstils gewonnen. Eine Fußballweltmeisterschaft ist ein besonderes Ereignis, so was erleben die meisten Spieler und Spielerinnen einmal im Leben. Aus der Forschung wissen wir, dass solche »once in a lifetime«-Events die intrinsische Motivation ungemein stärken. Und in diesem Fall haben sich die Spielerinnen gegen den Trainer zusammengetan. Der Gedanke »jetzt erst recht«, hat sie sicherlich zusammengeschweißt.