Mittagspause verlegen oder gleich Urlaub einreichen?

Nun ist es nicht das erste Mal, dass WM-Spiele genau dann stattfinden, wenn die Kassiererin kassieren, der Bäcker backen und die Pflegerin Menschen pflegen muss. Auch beim deutschen Vorrundenaus in Russland fanden die Spiele gegen Mexiko und Südkorea am Nachmittag statt, bei der WM 2002 in Japan und Südkorea ebenfalls. »Wenn man nun drei oder mehr Weltmeisterschaften bei einem Arbeitgeber beschäftigt ist und die Spiele während der Arbeitszeit immer im Büro geschaut werden, dann sollte das auch bei der vierten WM in Ordnung sein«, sagt Mutschke. Im Arbeitsrecht nennt man das betriebliche Übung. Da bei einer betrieblichen Übung aber gerade eine explizite Regelung fehlt, ist selten eindeutig, ob nun wirklich während der Arbeitszeit Fußball geschaut werden darf.