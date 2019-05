Rätsel der Woche Wo lag das Handy?

Ohne Smartphone fühlen wir uns im Alltag völlig verloren. Wie soll man den Weg zu einer bislang unbekannten Adresse finden? Und wie herausfinden, ob es gleich anfängt zu regnen oder nicht?

Auch Louisa traut sich kaum noch ohne ihr Handy auf die Straße. Als sie gerade die Wohnungstür von außen abschließt, bemerkt sie, dass sie ihr Handy vergessen hat.

Sie sucht es in der ganzen Wohnung und geht dabei durch jede Tür genau einmal, bis sie es schließlich auf dem Boden entdeckt. Die folgende Skizze zeigt den Grundriss ihrer Wohnung. Die Eingangstür ist unten in der Mitte am Ende des Flurs.

In welchem Raum hat Louisa ihr Handy gefunden?