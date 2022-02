Tipps vom Karrierecoach Muss ich wissen, wo ich mich in fünf Jahren sehe?

Ein Gastbeitrag von Bernd Slaghuis

Marc wird in Bewerbungsgesprächen oft nach seiner Zukunftsplanung gefragt. Wie ehrlich soll er darauf antworten? Denn eigentlich hat er keine Ahnung, was genau er in fünf Jahren machen will.